Tragedia sul lavoro, l’ennesima, stamattina, 18 novembre, in Lombardia, esattamente a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo è rimasto schiacciato dal carico da 3 quintali del proprio camion.

L’allarme alla centralina operativa dell’Areu (Area regionale emergenze urgenze della Lombardia) è arrivato alle 8:28. Sul posto sono giunte tempestivamente un’automedica e un’ambulanza del 118 ma i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso del 50enne.

L’accaduto

L’uomo è rimasto schiacciato dal suo carico da 3 quintali mentra lavorava nell’Azienda Eurofed srl di via Po, che importa e commercializza prodotti chimici. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo della tragedia, il camionista era in arresto cardio-circolatorio, con lesioni gravissime e hanno potuto solo constarne la morte. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto per fare tutti i rilievi sul caso.

Stando ad una prima ricostruzione effettuata dai mezzi di soccorso intervenuti sul posto, sembrerebbe che il mezzo pesante abbia perso il suo carico, che sarebbe ricaduto addosso alla vittima, non lasciandole scampo. Quasi in contemporanea, un altro grave incidente si è verificato in piazzale Giuseppe Massari, a Milano.

Poco prima delle 9, un muratore che stava lavorando su un ponteggio a circa 5 metri di altezza, è precipitato improvvisamente al suolo. Anche in questo caso, sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo, con un trauma cranico e un trauma toracico, all’arrivo del 118 era in arresto cardio circolatorio.

I medici gli hanno praticato delle manovre di rianimazione, per poi trasportare il lavoratore all’ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. In queste ore sono in corso le indagini dei carabinieri e del nucleo che si occupa di incidenti sul lavoro dell’ATS per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente per cui l’uomo sta lottando tra la vita e la morte.