Aveva festeggiato i suoi 19 anni meno di un mese fa Veronica Tarchini, la ragazza rimasta coinvolta in un incidente stradale mortale tra Vobarno e la frazione di Carpeneda, in provincia di Brescia. Aveva tutta una vita davanti, che si è spezzata troppo presto, in una tragica sera d’inverno.

Quello di ieri, giorno dell’Immacolata, per la comunità di Idro, è stato un risveglio da incubo. In tanti si sono stretti al dolore della famiglia della vittima: mamma Paola, che appartiene alla storica famiglia dei Rizzardi di Idro, papà Marco, le due sorelle minori, Elena e Benedetta.

L’accaduto

La camera ardente è stata allestita nell’obitorio della Passerini a Nozza. I funerali, invece, si svolgeranno domani alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Idro. Verona era in cerca di lavoro, dato che lo scorso anno aveva abbandonato gli studi superiori al Perlasca e durante l’estate aveva dato una mano nel bar del paese.

Martedì sera, dopo aver trascorso la prima parte della serata in valle con gli amici, insieme ad una coetanea, alla guida Ford Fiesta intestata a mamma Paola, mentre stava scendendo in direzione di Salò, infondo al tunnel fra le uscite di Carpeneda e Vobarno, nel percorrere la lunga curva che per chi scende gira a destra, ha perso il controllo dell’auto e, dopo un paio di lunghe sbandate, ha invaso la corsia opposta di marcia, scontrandosi frontalmente con una Bmw che saliva dalla parte opposta, con a bordo una coppia di giovani di Sabbio Chiese, lui 22enne lei 21enne. I soccorritori, accorsi sul luogo del terribile incidente che ha disintegrato la parte anteriore dei due veicoli, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Veronica, morta sul colpo tra le lamiere della sua auto.

Sono ancora gravi le condizioni della 19enne che era in auto con lei, che è stata trasferita a Brescia in elicottero ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono fuori pericolo anche i due giovani a bordo della Bmw, comunque, finiti entrambi in ospedale per le cure mediche del caso. Sul posto ambulanze e automedica, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso, oltre alla Polizia stradale per i rilievi. Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica, anche se non è chiaro cosa l’avrebbe fatta sbandare. A poche ore dall’accaduto la magistratura ha dato il nulla osta per la sepoltura, non ritenendo necessario ulteriori approfondimenti.