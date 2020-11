Incidente stradale a Villasor: un ferito e morti due giovani ragazzi di 17 e 18 anni

Una notizia a dir poco tragica che arriva dal sud della Sardegna a Villasor, un incidente stradale violentissimo in cui purtroppo hanno perso la vita un ragazzo e una ragazza. I due ragazzi coinvolti sono giovanissimi, lui appena 18 anni, lei 17 e incinta, entrambi erano residenti a Cagliari.

Ancora non sono ben note le dinamiche dell’incidente ma, a quanto pare, i due ragazzi che si trovavano a bordo di una Mercedes si sono schiantati contro il rimorchio di un trattore. Le immagini dell’incidente sono sconvolgenti, l’auto dei due ragazzi è stata completamente distrutta dal violento impatto contro il rimorchio.

L‘impatto è stato violentissimo, tanto da non lasciare scampo ai due giovani che purtroppo sono morti sul colpo. I due ragazzi, lui Steven Carbini nato nel 2002 in Germania, lei Angelica Lucia Gomez classe 2003 nata in Costa Rica incinta al quarto mese.

Il conducente del veicolo, un uomo 64enne è stato sbalzato violentemente fuori dal suo mezzo ed è stato subito soccorso ma non sembrerebbe in pericolo di vita. L’incidente sarebbe avvenuto sulla statale 196, lo schianto molto violento ha causato la morte dei due giovani sul colpo.

Ora gli inquirenti dovranno approfondire cause e dinamiche dell’incidente in quanto sono poco chiare. Secondo le prime ricostruzioni probabilmente la Mercedes era in fase di sorpasso e il ragazzo alla guida, una volta trovatosi di fronte il mezzo con il rimorchio, non ha potuto evitare il forte impatto, ma tutto questo è ancora da chiarire.

Sul posto dove è avvenuto il grave incidente sono giunti ambulanza e vigili del fuoco che si sono resi subito conto della gravità dell’incidente per via dell’auto completamente distrutta, purtroppo per i due giovani non c’era più nulla da fare. Ora gli inquirenti indagheranno per capire in che modo sono avvenuti i fatti.