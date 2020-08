Incidente stradale a Ceprano (FR): muore l’architetto Gaspare Vinciguerra

Ci troviamo dunque di fronte ad un nuovo caso di cronaca: parliamo di incidenti stradali perché, in giornata, nel basso Lazio, ce ne sono stati due, purtroppo entrambi mortali. Uno si è verificato in Ciociaria e l’altro nel pontino, in provincia di Latina. Parliamo di quello che si è verificato nelle scorse ore in territorio di Ceprano (FR), in via Caragno per la precisione. La vittima purtroppo è un architetto molto conosciuto – si chiamava Gaspare Vinciguerra – ed era originario di Amaseno (FR).

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri nella cittadina di Ceprano (FR), in via Caragno. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Ceprano (FR), che stanno indagando sull’episodio accaduto all’architetto Vinciguerra, e della compagnia di Pontecorvo (FR). L’uomo, molto conosciuto in città, era a bordo di una Smart quando, probabilmente per un malore, in prossimità di una curva è finito fuori strada.

La vettura, una piccola Smart, con il corpo dell’uomo ancora all’interno, è stata rinvenuta nel primo pomeriggio dai soccorritori giunti sul posto. Ad allertare i carabinieri e l’ambulanza sono stati alcuni operai che erano su un camion di passaggio. Gli operai hanno velocemente chiamato il numero di emergenza dell’Ares 118 ma, purtroppo, per l’uomo non c’era nulla da fare, e i medici ne hanno constatato la morte.

Come detto in precedenza, l’architetto Gaspare Vinciguerra era originario della zona, di Amaseno (FR) per la precisione. Purtroppo, lascia la moglie e due figli. L’architetto aveva lavorato anche in comune a Sora (FR), dove era molto conosciuto dalla popolazione locale. Come detto, la dinamica di quanto è accaduto purtroppo a Gaspare Vinciguerra è al vaglio dei carabinieri della locale stazione di Ceprano (FR), che indagano su quanto accaduto.

Tutti gli aggiornamenti ulteriori ovviamente verranno forniti nel corso delle prossime edizioni dei telegiornali e comunicati dalle forze dell’ordine che stanno indagando sulla dinamica dell’episodio accaduto. Il secondo incidente accaduto nella giornata di ieri si è verificato nel pontino, e purtroppo vede la morte di un’altra persona. La piaga degli incidenti stradali non si ferma neppure in Agosto.