Incidente mortale sulla S.S.106: perde la vita una 35enne

Sulla strada della morte, la famigerata Statale Jonica 106, si è consumato un altro incidente mortale dove in uno scontro frontale tra auto e articolato ha perso irrimediabilmente la vita una donna originaria di Prato. Si è spento così il sorriso e lo sguardo di Serena Halina Duranti, di 35 anni, che ieri mattina è deceduta nel terribile incidente stradale avvenuto nel tratto del comune di Villapiana, cittadina in provincia di Cosenza.

Sarebbero queste le prime ricostruzioni della dinamica di una tragedia che si è scatenata in pochi istanti dove la morte ha strappato la vita ad una giovane donna, trasferitasi da qualche mese dalla Toscana in Calabria per vivere insieme al suo compagno, la quale stava viaggiando a bordo di una Fiat Grande Punto, coinvolta nel drammatico schianto.

La macchina guidata dalla sfortunata donna, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è andata a scontrarsi frontalmente con un autoarticolato che stava percorrendo la statale in direzione sud, e nonostante i tempestivi i soccorsi sul luogo del sinistro, non c’è stato nessuno scampo per la giovane pratese.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per estrarre il corpo della donna, deceduta sul colpo, dalle lamiere contorte dell’auto, mentre il conducente dell’autoarticolato è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, i vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas e la Polizia Stradale del distaccamento di Trebisacce per gli accertamenti del caso che ha portato allo scontro fatale per la 35enne.

La triste notizia ha lasciato sconvolte le persone che conoscevano la donna, la cui famiglia gestisce un bed and breakfast di proprietà sulle colline di Cerreto, e nelle prossime ore si saprà se sarà disposta o meno l’autopsia e quando la salma di Serena Halina Duranti potrà far ritorno a Prato.