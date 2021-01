Incidente mortale a Remanzacco: la giovane Lucia viene travolta da un’auto mentre attraversa la strada

Sangue sulle strade italiane anche nell’ultimo giorno del 2020, definito un anno terribile per via della pandemia e non solo. A Remanzacco, un piccolo comune di poco più di 6 mila anime, in provincia di Udine, il pomeriggio del 31 dicembre, ha perso la vita, a soli 25 anni, la povera Lucia Cozzarolo, travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada, in prossimità delle strisce pedonali.

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, erano circa le 14:00 dell’ultimo dell’anno quando la ragazza è stata travolta da una 500, guidata da un 29enne di Cividale, mentre stava attraversando la strada statale 54, nel tratto in cui assume la denominazione di via Marconi. Dopo l’impatto, la 25enne ha sbattuto violentemente sul parabrezza dell’auto, per poi cadere sull’asfalto.

I soccorsi tempestivi sino alla constatazione del decesso

Immediatamente dopo l’incidente, sono arrivati sul posto gli operatori sanitari con un’ambulanza, praticandole le prime manovre di rianimazione. Una volta stabilizzata, la ragazza è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove le sue condizioni sono apparse, sin da subito, molto critiche, a causa delle profonde ferite e delle lesioni riportate.

I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso ed ora i carabinieri di Udine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul luogo del violento impatto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Feletto Umberto ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine che hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro.

La notizia della morte della giovane Lucia ha lasciato sgomenti tutti gli abitanti del piccolo centro di Remanzacco. Il primo cittadino, Daniela Briz, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia della vittima, dicendo: “Quanto accaduto ci ha portato un grandissimo dolore, una giovane vita spezzata in un momento di grande difficoltà per tutta la comunità, in particolare nell’ultimo giorno dell’anno”.