Non c’è stato nulla da fare per Nicolas Lorenzo Vina, morto sul colpo in un tragico incidente avvenuto nella notte sull’ex statale 82, im provincia di Frosinone, in località San Sosio.

Proprio qui il giovane ha perso il controllo della sua auto, una Mini Cooper, finendo fuori strada e l’impatto è stato talmente forte che il decesso è avvenuto sul colpo. A dare l’allarme i cittadini che hanno assistito allo schianto, allertanto subito i soccorsi che, arrivati tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto che constatare il decesso del giovane.

La dinamica dell’incidente

Ora, come da prassi, sul corpo di Nicolas verrà eseguita l’autopsia, mentre la polizia stradale ha eseguito i rilievi del caso. Al momento non è nota la causa dell’incidente quindi non è tralasciata nessuna ipotesi come un malore o un animale che ha improvvisamente tagliato il percorso, portando Nicolas a sterzare bruscamente, uscendo fuori strada. Nonostante la tragedia, non sono rimaste coinvolte altre vetture o persone.

Il giorno dell’incidente il giovane, aveva lavorato, appunto, come tecnico nelle riprese del programma “Amici” di Maria De Filippi, poi era andato alla festa di laurea della cognata a Vano Scaffa.Dopo aver salutato tutti, si era messo in viaggio per tornare a casa. La tragedia è avvenuta nella notte, intorno alle 2.

Chi era Nicolas

29enne, originario di Arpino, si era trasferito da qualche tempo a Roma, dove lavorava come tecnico nel programma “Amici” di Maria De Filippi. Tuttto il paese, in questo momento, si stringe al dolore dei genitori e della sorella della vittima che, nel cuore della notte, hanno ricevuto la notizia dell’incidente in cui è rimasto coinvolto il loro caro.

Adesso tocca agli investigatori e alla polizia stradale ricostruire la dinamica dell’accaduto, cosa potrebbe aver causato la tragedia. Amante dei cani, lascia il padre Ugo, la madre Angela e la sorella Iris.Il mondo del web si è stretto intorno al dolore della famiglia di Nicolas. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social del 29enne, ragazzo molto conosciuto ad Arpino.