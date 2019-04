Incidente in A1, tir finisce contro un pullman: all’interno bambini di 10 e 11 anni in gita

Grave incidente quello avvenuto nell’ora di pranzo della giornata di ieri, martedì 9 aprile, presso l’autostrada A1 Milano-Napoli, lungo il chilometro 570 all’altezza del comune di Zagarolo vicino Roma. Stando ai primi accertamenti, un mezzo pesante ha tamponato un pullman facendolo ribaltare. All’interno del mezzo erano presenti dei bambini francesi tra i 10 ed 11 anni, diretti a Napoli in gita.

Nonostante le forti immagini che mostrano il pullman gran parte distrutto ed ancora rovesciato lungo la strada, si contano 6 feriti di cui un adulto e cinque bambini che sono stati portati d’urgenza al policlinico Umberto I e al Gemelli di Roma, ma sembrano tutti fuori pericolo ed in ripresa. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente che ha convolto anche un automobile ed un autoarticolato.

Il tamponamento

Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che il pullman con all’interno i bambini abbia frenato all’improvviso, e nonostante il camionista alla guida del tir abbia provato ad evitare il peggio, si è trovato a tamponare il pulmino tanto da farlo ribaltare lungo la strada. I bambini all’interno del veicolo sono stati sbalzati e hanno riportato qualche contusione e frattura, ma anche i cinque bambini trasportati in ospedale non sembrano essere fortunatamente in gravi condizioni.

Dopo mezz’ora dalla colluttazione, a seguito di un primo soccorso compiuto da altri automobilisti che si sono fermati in prossimità dell’incidente, sono arrivate le ambulanze che hanno medicato i feriti, e successivamente è arrivata anche la Polizia Stradale che sta ora indagando sulle dinamiche dell’incidente per comprenderne eventuali responsabilità. Il camionista è già risultato negativo al test sull’utilizzo di alcol e droghe.