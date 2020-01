Incidente d’auto per Giancarlo Magalli

Come riportato dal sito de “Il Tempo“, in cui viene pubblicata anche una immagine, Giancarlo Magalli è stato vittima di un brutto incidente. Nel primo pomeriggio del 24 gennaio il conduttore si trovava sulla sua Smart bianca sulla Cassia Bis, prima dell’uscita per Formello.

La vettura, come un fulmine a ciel sereno, ha perso il controllo della strada schiantandosi contro il guard rail. In questo incidente viene purtroppo coinvolto anche un Suv con all’interno una famiglia. Sia Giancarlo Magalli che le altre vittime di questo tremendo schianto sono rimaste fortunatamente illese.

Come si può vedere dallo scatto pubblicato da “Il Tempo”, l’auto di Giancarlo Magalli si è completamente accartocciata. Quindi pare sorprendente come il conduttore de “I Fatti Vostri”, dopo l’incidente, sia voluto uscire dalla propria auto con le sue gambe senza voler l’aiuto degli altri automobilisti accorsi per cercare di chiamare l’autoambulanza e provare a fare i primi soccorsi.

Molto probabilmente il volto storico della Rai si è salvato grazie alle cinture di sicurezza e all’air-bag, che hanno attutito il terribile impatto sul guard rail. Anche “Dagospia“, il sito diretto da Roberto D’Agostino, parla di questo incidente, dichiarando che si tratta di un vero e proprio miracolo se Magalli sia ancora vivo dopo un episodio di questa portata.

Alberto Dandolo, con un articolo, intervista Marcello Cirillo, amico e collega di Giancarlo Magalli, che è arrivato sul posto pochi minuti dopo il terribile schianto. In merito dichiara: “È stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo è stato miracolato, per fortuna”.

Fortunatamente le condizioni di Magalli non sono preoccupanti, quindi nei prossimi giorni dovrebbe andare regolarmente in onda con la sua trasmissione. Di certo però il conduttore dirà di più sul terribile incidente che l’ha visto protagonista.