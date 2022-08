Incidente a Villapiana: perde la vita una coppia

Ascolta questo articolo

Stamattina si è verificato un altro terribile incidente sulla strada statale 106 nel territorio comunale di Villapiana al confine di Trebisacce, in provincia di Cosenza, la temutissima “strada della morte”, dove lo scontro tra 3 auto e un tir ha causato 2 morti e 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso presso l’Ospedale l’Annunziata di Cosenza.

Purtroppo, a perdere la vita, è stata una coppia di Nova Siri, Giovanni Gizzi, di anni 73 e Anita Cuccaro, insegante di 70 anni conosciuta e apprezzata nel territorio del metapontino, le cui salme sono state trasportate presso l’obitorio dell’Ospedale Rossano e poste sotto sequestro, mentre la persona ferita gravemente è un sacerdote di Gravina di Puglia.

Sono ancora in corso gli accertamenti e le analisi effettuate dagli agenti della Polstrada di Trebisacce, guidato dal comandante del Distaccamento Nicola Pisilli, per ricostruire la dinamica di quanto successo: a quanto emerso lo scontro sarebbe avvenuto tra un autoarticolato e un auto, una Fiat Punto, forse a causa di un sorpasso azzardato, dato che l’autoarticolato procedava in direzione nord, mentre le due automobili procedavano in direzione sud.

A lungo si è temuto che nell’utilitaria incastrata sotto il rimorchio del camion, dove ha perso la vita la coppia, fossero presenti altre persone, considerato l’aspetto disastroso delle lamiere, ccarotocciate, contorte e schiacciate, tanto da dover richiedere l’intervento del Vigili del Fuoco per osservare anche solo l’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, il distaccamento di Castrovillari, il distaccamento volontario di Trebisacce, l’Autogrù della sede centrale, la polizia stradale di Trebisabbe per gli adempimenti di competenza, il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale, il 118 di Trebisacce, Castrovillari e Cassano, e i Carabinieri di Trebisacce, Villapiana, Roseto Capo Spulico.