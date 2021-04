Incendio in un appartamento: muore un’anziana, intossicato il figlio

Tragedia nel pomeriggio del 16 aprile ad Aci San Filippo, frazione di Aci Catena, nel catanese, dove una donna di 77 è deceduta a causa di un incendio sviluppatosi in un appartamento. All’interno, con lei, c’era il figlio 43enne. L’uomo è rimasto intossicato a causa dei fumi che si sono sprigionati. I soccorsi sono partiti immediatamente proprio allertati da quest’ultimo e sul posto sono giunti in pochissimi minuti i Vigili del Fuoco di Acireale, con il supporto dei colleghi di Catania. Questi ultimi sono giunti con un’autoscala, in modo da raggiungere l’abitazione in cui si stava sviluppando l’incendio. Il dramma si è verificato infatti in una palazzina.

Quando i pompieri sono entrati nell’appartamento hanno provveduto subito a circoscrivere l’incendio. Il 43enne è riuscito a mettersi in salvo in maniera autonoma nonostante abbia riportato anche alcune ustioni . La 77enne è stata ritrovata invece semicarbonizzata dai Vigili del Fuoco solo dopo aver spento il rogo. La palazzina dove è avvenuto il dramma si trova in via Croce. Il fatto ha sconvolto la piccola comunità di Aci San Filippo.

Accertamenti sull’edificio

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenute anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare in ospedale il 43enne. I pompieri hanno verificato la staticità del palazzo, verificando che non ci fossero problemi in tal senso. Sono ancora tutte da chiarire, invece, le cause che hanno portato allo sviluppo dell’incendio.

Quello che si sa è che il rogo pare sia partito dalla cucina, per cui gli investigatori ipotizzano che ci possa essere stata una fuga di gas. Per motivi di privacy le generalità della donna deceduta e quella del figlio non sono state rese note. Secondo quanto si apprende da Fanpage l’appartamento è andato completamente distrutto.

Nelle prossime ore si potranno forse conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto ad Aci San Filippo nel pomeriggio del 16 aprile. Non sarebbe neanche stato facile domare il rogo, in quanto quest’ultimo si è estesto come già detto a tutta la superficie della casa e non si è limitato solo ad un vano dell’abitazione.