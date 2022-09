Incendio alle saline di Punta della Contessa a Brindisi: fumo visibile per chilometri

Ascolta questo articolo

Ancora fuoco nel Salento in questo finale di estate 2022. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 settembre, sono andati a fuoco nuovamente e per il terzo giorno consecutivo diverse sterpaglie e canneti all’interno del Parco Regionale Saline di Punta della Contessa a Brindisi. Si tratta di un’area naturalistica che si trova sulla costa sud, area importante per quanto riguarda la fauna e la flora. La densa coltre di fumo nero sprigionata dal rogo è visibile da chilometri di distanza.

Da quanto si apprende dalla stampa locale, in particolare dalla testata giornalistica Brindisi Report, l’ultimo grosso incendio in ordine di tempo nella zona risale al 14 agosto scorso, quando andarono a fuoco alberi e canneti. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, che nel momento in cui scriviamo stanno ancora lavorando per spegnare l’incendio. La densa nuvola di fumo nero è visibile da decine di chilometri di distanza.

Fumo visibile dai paesi vicini

L’incendio di stamane alle Saline di Punta della Contessa è chiaramente visibile dalla frazione brindisina di Tuturano, piccolo paese situato nell’hinterland della provincia e non lontano dalla costa sud. Da quanto si vede chiaramente dalle foto la colonna di fumo è visibile anche da Campo di Mare, marina del comune di San Pietro Vernotico.

Come già detto i Vigili del Fuoco sono sul posto per domare il rogo, che dalle foto circolate in Rete pare essere abbastanza importante. Al momento si indaga per capire di che natura sia il rogo, se accidentale oppure dolosa. Le fiamme sono anche alimentate da un forte vento di maestrale.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto successo nel brindisino questa mattina, gli incendi durante questa estate hanno stravolto intere porzioni di territorio salentino, sia lungo la costa che nell’hinterland. Il lavoro dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine è stato tantissimo, diversi piromonani sono stati denunciati.