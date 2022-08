Incendio a Cinecittà, danneggiato il set di "Firenze rinascimentale": salva la casa del "Grande Fratello Vip"

Ascolta questo articolo

Come riportato dalle maggiori testate italiane, nel pomeriggio del 1° agosto si è alzata una colonna di fumo negli studios di Cinecittà di Roma. Per il momento circolano alcune ipotesi sulle case del tremendo rogo, con le fiamme che sono durate per un bel po’ di tempo.

Inizialmente, come riportato dall’agenzia di stampa Dire, si è parlato anche di danni piuttosto importanti, che avrebbe colpito anche la Casa del “Grande Fratello Vip” e le scenografie di “The Young Pope 2“, la serie di Paolo Sorrentino prodotta da Sky Italia.

I danni riportati dall’incendio di Cinecittà

Fortunatamente non si contano dei gravi danni e neanche dei grossi problemi agli studios, come riportato testualmente dal sito “Il Fatto Quotidiano“. L’unico ad aver subito dei problemi da questo incendio sono i set di “Firenze Rinascimentale”, mentre gli altri presenti nelle vicinanze, per i quali si temevano danni di qualche tipo, sono stati risparmiati.

“Brucia la Firenze rinascimentale di Cinecittà“ si legge su “Il Fatto Quotidiano” per poi aggiungere alcune ipotesi, non ancora accertate, dell’incendio: “Una delle scenografie all’aperto dei celebri studios di Roma è stata distrutta da un rogo, forse partito da alcune sterpaglie oppure da un cortocircuito su uno dei set all’aperto“.

Vengono poi aggiunti gli studi e le strutture che si sono salvati da questo incendio: “Per il fumo sono stati evacuati momentaneamente anche alcuni cast impegnati in quel momento sul set tra cui quello di ‘Domina’ (serie televisiva italo-britannica ndr). Salvi dunque gli allestimenti di film famosi come ‘The Young Pope‘ o ‘Jerusalem‘ e paura rientrata per la casa del Grande Fratello, dove si gira da anni il reality, che si trova a poca distanza dal luogo dove è divampato l’incendio. Da Cinecittà fanno sapere che l’unica struttura coinvolta e andata distrutta è stata appunto la Firenze rinascimentale, usata per fiction e film storici”.