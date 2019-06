In un video il nuovo sistema degli scafisti per trasportare clandestini in Italia

Fatta la legge, trovato l’inganno. I trafficanti di uomini stanno usando nuove tecniche per “scaricare” i migranti in Italia, in nome di un business che – come disse Salvatore Buzzi – “rende più della droga”. Dopo che il governo gialloverde ha chiuso i porti, gli scafisti sono infatti tornati all’antica: usano dei pescherecci per trasportare abusivamente e di nascosto i migranti sulle coste italiane.

Lo stratagemma è semplice: una nave “madre” degli scafisti carica i migranti, li trasporta fino al limite delle acque italiane, li trasborda su dei barchini e se ne torna in Libia, mentre i barchini continuano la loro navigata solitaria fino a raggiungere le coste di Lampedusa. Uno stratagemma che in un solo giorno ha già permesso a quasi 100 clandestini di approdare nel Belpaese.

Le indagini portate avanti dalla Procura di Agrigento hanno permesso l’arresto di 7 trafficanti e il sequestro di una “nave madre” che, alla vista delle Fiamme Gialle, ha tentato di fuggire verso la Libia. Paese martoriato da conflitti militari e che, dalla caduta del regime di Gheddafi, è diventato porto franco per quanti pagano fino a 5mila euro a dei criminali per raggiungere l’Europa.

Un business in piena regola che non accenna a fermarsi, anche perché mascherato da emergenza umanitaria. E così gli scafisti, per aggirare i porti chiusi, hanno messo in piedi questa nuova tecnica. In un video, infatti, si vede l’imbarcazione dei trafficanti trasbordare i passeggeri su dei barchini nei pressi di Lampedusa e poi fare di nuovo rotta verso l’Africa.

La situazione è stata monitorata dalla polizia di Stato grazie a un velivolo messo a disposizione da Frontex. Il passaggio è stato filmato in tutte le sue fasi. La nave madre è stata boccata e 7 persone, sei egiziani e un tunisino, sono state arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. C’è da temere, però, che questo sia solo l’inizio di un nuovo braccio di ferro con i trafficanti di uomini.