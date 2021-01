In moto si schianta contro un prospetto: muore 35enne nel Salento

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio del 17 gennaio a Taurisano, piccolo centro dell’hinterland della provincia di Lecce. Secondo quanto riferisce la stampa locale, infatti, un uomo di 35 anni, Marco Preite, è deceduto a seguito di un incidente stradale. L’uomo era appena uscito da casa sua, situata in contrada Tresia, a bordo della sua Honda Hornet.

Dopo un centinaio di metri, per cause ancora tutte in corso di accertamento, Preite ha perso il controllo della sua due ruote andandosi a schiantare contro un prospetto. Erano le 17:15 quando sono scattati i primi soccorsi. Il luogo dell’incidente si trova lungo la strada comunale Culummedhri. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118, ma per il 35enne ormai non vi era più nulla da fare.

Erano troppo le gravi le ferite riportate durante l’impatto. Uno scontro violentissimo che ha lettarlmente distrutto quasi interamente la moto. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Taurisano, che hanno ricevuto il supporto dei colleghi della Stradale di Lecce. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Alcuni passanti, secondo quanto riferisce Lecce Prima, hanno visto la moto semidistrutta a terra e il corpo del 35enne adagiato sopra esanime.

La moglie ha avuto un malore

Come già detto in apertura Marco Preite viveva ad un centinaio di metri dal luogo dell’impatto. La moglie, che era in casa, ha appreso quasi subito della tragedia e si è precipitata sul posto. Scene di disperazione si sono vissute all’arrivo della consorte dell’uomo, che vedendo la scena si è anche sentita male perdendo i sensi. Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale con un’ambulanza del 118. Per la signora grande è stato lo shock vedendo il mezzo distrutto in quella maniera e anche il marito deceduto. Il corpo della vittima è stato quindi coperto con un telo di colore verde.

Un pomeriggio molto triste, quindi, quello di domenica pomeriggio nel Salento. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Nelle prossime ore dovrebbe anche conoscersi il motivo per cui Preite ha perso il controllo della moto, finendo contro il prospetto che costeggiava la carreggiata. Il 35enne conosceva molto bene la zona, e quindi anche quella strada. Il pm Luigi Mastroniani ha richiesto l’invio di un consulente tecnico per poter eseguire un accertamento cinematico.

Preite aveva anche due figli: un bimbo di 2 anni e una bambina di 4. La tragedia ha sconvolto la piccola comunità salentina in una giornata d’inverno gelida, talmente tanto fredda da aver costretto la Protezione Civile ad emanare un rischio di neve valido anche per le prossime ore. Nelle prossime potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto.