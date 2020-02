In Lombardia il primo importante accordo per l’Hyperloop in Italia

Cosa ne pensa l’autore

Luca Calegaro - I nostri treni ad alta velocità arrivano sino a Salerno; più a sud bisogna fare i conti con collegamenti ferroviari molto vecchi. Qui siamo a Milano, la città italiana più europea che ha beneficiato negli anni di grandi investimenti e miglioramenti. Hyperloop è forse un progetto troppo futuristico per noi, vuoi per i problemi legati alla natura del nostro territorio, ma soprattutto per le sicure problematiche legate alla politica e alle autorizzazioni necessarie. Il primo Hyperloop europeo non sarà sicuramente in Italia.