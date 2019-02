In arrivo il Pecorino Day a sostegno dei pastori. Ecco gli appuntamenti

Grazie all’iniziativa degli allevatori e degli agricoltori di Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, nei mercati italiani si svolgerà il Pecorino Day. La giornata ha l’obiettivo di supportare il lavoro e la sopravvivenza dei pastori.

Le iniziative in programma sono molteplici; si potrà per esempio ascoltare e conoscere direttamente dalla voce dei pastori i metodi di allevamento e della produzione di latte ovino. Si parlerà anche dell’importanza di dover pagare il latte a un prezzo giusto per premiare il lavoro svolto e mantenere quindi lavoro e reddito ad intere famiglia. Inoltre, sarà possibile conoscere i prodotti salvati dall’estinzione, fare delle degustazioni guidate e assaporare delle pietanze preparate dagli agrichef, i cuochi contadini.

In una nota Coldiretti scrive: “Da salvare ci sono 6,2 milioni di pecore e un settore di eccellenza del Made in Italy agroalimentare, che con la pastorizia garantisce presidio socio-economico e ambientale dei nostri territori, ma rappresenta anche un patrimonio ineguagliabile di biodiversità“.

Gli appuntamenti in Italia

Domenica 17 febbraio, il Pecorino Day si svolgerà a Roma al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 dalle 9,30. Nella giornata si potrà degustare e acquistare il formaggio pecorino e altri prodotti a base di latte di pecora.

La località in cui l’evento è più atteso è Reggio Calabria, dove il Pecorino Day avrà luogo in piazza Carmine. Per la città gli allevamenti ovini sono l’eccellenza del “Made in Calabria”; la pastorizia, infatti, è fonte socio-economico e ambientale di questi territori, in particolare delle aree interne del paese e rappresenta un patrimonio impareggiabile di biodiversità.

A tal proposito, anche in Sicila, precisamente nei mercati Campagna Amica di Catania in Piazza Giovanni Verga e a Trapani, in Via Virgilio, si potrà degustare il pecorino simbolo da sempre della cultura e della storia di questa Regione.