Impiccato oggi a Roma un fantoccio con le sembianze di Greta Thunberg

Poche ore fa, a Roma, sotto il cavalcavia del ponte in via Isacco Newton, è stato impiccato un fantoccio con le sembianze di Greta Thunberg, la giovane ambientalista svedese. Al pupazzo era anche attaccato un cartello con la scritta: “Greta is your God“.

Il gesto è stato rivendicato dall’auto-definitasi organizzazione comunitaria de “Gli Svegli”. Immediato il pensiero al filosofo Eraclito che, per primo, mise in contrapposizione gli svegli e i dormienti. Per Eraclito, gli svegli erano i filosofi capaci di cogliere la vera essenza delle cose.

Incapaci di metterci la faccia come fa Greta o altri come lei, ma nascondendosi dietro un gesto così vile, i provocatori in questione credono di essere “svegli”, di cogliere la vera essenza che tutti gli altri sono incapaci di cogliere.

Il loro è, invece, un gesto tristissimo che ci racconta di una cultura e di una società che individua dei “bersagli” e li investe del suo più rancoroso odio. Nel loro messaggio, informano che seguiranno altre azioni e, pertanto, il procedimento che per ora è contro ingnoti è orientato ad indigare per minacce aggravate. A coordinare l’indagine è il procuratore aggiunto, Francesco Caporale.

Immediata la condanna da parte di ogni frangia del mondo politico – anche della destra moderata – con in prima linea il sindaco della città di Roma, Virginia Raggi, che twitta: “Vergognoso il manichino di Greta Thunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma“.

La sedicenne, che ha ispirato lo sciopero per il clima di milioni di giovani in tutto il mondo, è da tempo attaccata dall’estrema destra in tutto il mondo, anche per la sua partecipazione ad alcune manifestazioni antifasciste ma, certo, non ci si aspettava si potesse arrivare ad un gesto così feroce.