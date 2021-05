Tragedia questa mattina a Sanremo, in provincia di Imperia, dove un neonato di 20 giorni è stato trovato morto in casa. A fare la macabra scoperta sono stati i suoi genitori, di origini bengalesi. Al momento non è chiaro come sia morto il piccolo, ma le cause del decesso sarebbero assolutamente naturali. I genitori, sotto shock, hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma per l’infante non vi era più nulla da fare, in quanto era già spirato. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica per eseguire i rilievi del caso. La famiglia del bimbo abita regolarmente in Italia. Sono ancora poche le informazioni che si hanno su questo fatto di cronaca avvenuto in Liguria. Per motivi di privacy le generalità del piccolo e quelle dei suoi famigliari non sono state rese note. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Leggo, sono stati già effettuati accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sanremo sotto shock

La notizia si è diffusa in breve tempo in tutta la città, destando sconcerto tra gli abitanti della cittadina ligure. Questa mattina i primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del 118 con un’automedica. Le condizioni del bimbo dovevano essere state già segnalate. Il dramma è accaduto in pieno centro storico.

Sarà adesso l’autorità giudiziaria ha stabilire che cosa sia realmente successo in quell’abitazione. Una cosa pare comunque ormai certa: il piccolo è morto per cause naturali, per cui è escluso l’intervento di terze persone nel decesso del nenonato. Tantissimo lo sconforto nel quartiere dove abita la famiglia.

Ogni anno in Italia si registrano tanti casi simili. Molto probabilmente sul corpo del neonato sarà eseguita un’autopsia, questo appunto per chiarire le cause della sua morte. Al momento sul caso non si conoscono ulteriori dettagli e non è escluso che nelle prossime ore possano esserci novità.