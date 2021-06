Ancora un errore, anzi un doppio errore questa volta, durante la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, due ragazze di 23 anni hanno ricevuto per errore la prima dose del siero prodotto da AstraZeneca al posto che del Pfizer. Il siero anglo-svedese, come si sa, è stato limitato all’uso esclusivamente sulla fascia over 60. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri al Palasalute di Imperia. Le due ragazze avevano deciso di sottoporsi al vaccino contro il coronavirus come tanti altri loro coetanei. Ma subito dopo si sono accorte che qualcosa non tornava.

Sulla ricevuta della prima dose hanno infatti notato l’etichetta di AstraZeneca. A dare l’allarme è stata una delle due ragazze, che ha avvertito immediatamente l’altra coetanea. L’azienda sanitaria locale ha preso in mano la situazione, cominciando quindi uno stretto monitoraggio delle condizioni di salute delle ragazze. Al momento non si registrano effetti collaterali e le loro condizioni di salute sono buone. L’Asl si è scusata e ha fatto partire una indagine interna.

Disavventura spiacevole

“Le due ragazze sono costantemente assistite e monitorate dal nostro personale medico, l’azienda sanitaria esprime rammarico per l’accaduto e informa di aver immediatamente avviato tutte le verifiche per accertarne le cause e le eventuali responsabilità” – questa è la nota stampa inviata dall’Asl 1 di Imperia.

Sul caso sono quindi in corso i relativi accertamenti. Non è dato sapere perché il medico vaccinatore abbia sbagliato a somministrare la dose di AstraZeneca al posto di quella di Pfizer. Come già detto in precedenza, lo stato di salute delle due ragazze è costantemente monitorato dal personale sanitario.

Una brutta disavventura per queste due ragazze, che fortunatamente si sono accorte subito dell’errore e lo hanno comunicato. Nonostante questi spiacevoli episodi, che di tanto in tanto capitano, le autorità governative invitano sia i giovani che meno giovani a sottoporsi al vaccino anti Covid, unica arma che al momento l’umanità ha per uscire dalla pandemia.