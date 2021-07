Una terribile tragedia si è verificata domenica scorsa a Chiusanico, in località Borgo Castello, nella provincia di Imperia. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una 78enne, Gabriella Ghirardo, è morta carbonizzata tra le fiamme in una campagna di sua proprietà. La donna si era recata insieme al marito nel podere per effettuare alcuni lavori di pulizia. Dopo di che, per ripulire il terreno, ha dato fuoco alle sterpaglie che erano state levate via. Qualcosa però è andato storto.

Le fiamme sono andate immediatamente fuori controllo, tanto da circondare la donna, che ha perso i sensi. Il marito a quel punto ha cercato di aiutarla, ma purtroppo è rimasto intossicato. Subito dopo si è precipitato il figlio 40enne della coppia, anch’egli presente al momento del dramma. Lui ha allertato i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo del fatto di cronaca. Per la 78enne, comunque, ormai vi era poco da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Il marito ricoverato in ospedale

Il 74enne Sergio Gaio, marito della signora deceduta, è stato invece trasportato in elicottero presso l’ospedale di Sampierdarena, dove si trova ricoverato nel Reparto Grandi Ustionati. L’uomo avrebbe ustioni sul 60% del corpo e la sua prognosi, al momento, resta riservata. L’incendio si sarebbe esteso anche con la complicità del gran caldo di questi giorni.

Secondo quanto riferisce Fanpage, i due spesso si recavano sul posto per occuparsi della campagna. Non era quindi la prima volta, forse, che eseguivano una operazione del genere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a spegnere le fiamme, unitamente alle forze dell’ordine.

Saranno gli inquirenti a stabilire che cosa sia successo realmente in quel podere domenica scorsa. La vittima era originaria della provincia di Cuneo, ma residente con il marito a Collegno, nel torinese. Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo dramma.