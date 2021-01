Immagini choc da Roma: giornalisti assembrati attorno al Premier Conte, è polemica

Stanno suscitanto molte polemiche le immagini che nel primo pomeriggio di ieri 13 gennaio sono state riprese a Roma da varie tv nazionali. Infatti, una folla di giornalisti, si è assembrata senza alcuna minima distanza di sicurezza attorno al Premier, Giuseppe Conte, in modo da intervistarlo relativamente alla crisi di Governo e al suo incontro con il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha risposto alle domande dei giornalisti, ma quello che ha stupito tutti è che lui non ha fatto nulla per poter sparpagliare la folla. Erano almeno un centinaio le persone assiepate attorno al Presidente del Consiglio, una circostanza, quest’ultima, che ha fatto infuriare, e non poco, gli italiani. Le persone sono infatti costrette a rispettare ogni giorni le misure anti Covid previste dal regolamento anti pandemia.

In questo caso è bastato davvero poco perchè infuriasse la polemica. Quella di Conte è stata una conferenza stampa improvvisata, in quanto fino a quel momento non era previsto un incontro con i giornalisti, e forse proprio per questo motivo sono saltate tutte le regole. L’episodio si è verificato, infatti, all’altezza di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. Il Premier stava tornando a piedi dal Quirinale a Palazzo Chigi, quando ha deciso di fermarsi a parlare con i cronisti per spiegare quello che stava succedendo.

Il Premier nella bufera

Le immagini sono cominciate a circolare subito in Rete e si è scatenato il tam tam mediatico anche sui social. Già provato dalla crisi di Governo causata dalle dimissioni dei due ministri di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, per tutta la giornata di ieri il Presidente è stato oggetto di un’aspra polemica proprio per quello accaduto davanti a Montecitorio. All’attacco sono andate subito le opposizioni, in particolare Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia, che si è detta sconcertata per il maxi-assembramento attorno al Premier.

“Le regole sul distanziamento sociale anti-Covid valgono per tutti tranne che per Conte” – così ha tuonato la Meloni. Secondo la donna non è giusto che gli italiani debbano continuare a rispettare costantemente le regole, anche a costo di veder fallire le proprie attività commerciali, mentre il Premier può fare di tutto, “anche mettere a rischio la salute di chi lavora”.

Bisogna precisare, comunque, che sia il Premier Conte che i cronisti indossavano correttamente la mascherina, dispositivo di protezione individuale necessario per proteggersi dal contagio da Covid-19. Gli esperti ritengono che comunque oltre alla mascherina, bisogna anche rispettare la distanza minima di sicurezza, solo così si può essere sicuri di non contagiarsi se l’altra persone è infetta. Le polemiche sull’episodio sono destinate a durare.