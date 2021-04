Imboccano la statale contromano e si schiantano contro un’auto: morti due anziani

Tragedia questa mattina in provincia di Brindisi, precisamente sulla strada statale 16, nei pressi di Fasano. Secondo quanto riporta la stampa locale due anziani hanno imboccato l’arteria stradale contromano, per cause che sono ancora tutte in fase di accertamento. Ad accorgersi della scena sarebbero stati alcuni automobilisti, i quali hanno allertato immediatamente i soccorsi. Una pattuglia della Polizia Stradale si è diretta subito dopo sul posto, raggiungendo il luogo segnalato in pochi minuti. Ma purtroppo non è stato possibile evitare il dramma.

All’arrivo dei poliziotti il sinistro era già avvenuto: i due anziani viaggiavano a bordo di una Hyundai e hanno travolto una Mini nella quale viaggiava un 20enne. Il giovane è rimasto gravemente ferito nell’impatto, mentre per i due coniugi anziani non vi è stato nulla da fare. Erano troppo gravi le ferite e i traumi riportati durante l’incidente. A quanto sembra i due avrebbero imboccato la statale contromano già nei pressi di Monopoli (Bari) procedendo verso Brindisi nel senso opposto di marcia. Dopo pochi chilometri c’è stato il tremendo impatto con l’altro veicolo.

Traffico paralizzato

Visto quanto accaduto, il traffico in direzione nord, quindi provenendo nell’esatto senso di marcia da Brindisi verso Bari, è stato bloccato in modo da permettere alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi del caso. Il giovane ferito è stato portato in ospedale: al momento si sa che le sue condizioni sono gravi ma non rischierebbe comunque la vita.

Il ragazzo a bordo dela Mini non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, in quanto l’auto condotta dai coniugi gli è piombata addosso in pochissimi istanti. Per motivi di privcy le generalità delle vittime non sono ancora state rese note, questo anche per delicatezza della vicenda. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sul dramma avvenuto nel brindisino.

Non è il primo incidente del genere che accade in Italia. Ogni anno giungono diverse segnalazioni che parlano di gente che procede su arterie stradali ad alta percorrenza contromano. In Puglia negli ultimi anni sono avvenute diverse tragedie molto simili a quella accaduta stamane: su tutte si ricorda quella del 12 ottobre 2019, quando nei pressi di Surbo (Lecce) un 59enne di Tuturano (Brindisi) perse la vita in quanto la sua Renault Clio si schiantò contro una Bmw condotta da un giovane carabiniere forestale che procedeva in senso contrario di marcia.