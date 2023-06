Il reparto di Cardiochirurgia di Chieti, un’eccellenza del sistema sanitario abruzzese

Cosa ne pensa l’autore

Manuel Giusti - La sua passione per lo sport e per la sanità è stata la spinta che lo ha portato a voler riprendersi velocemente e a guarire in fretta dalle difficoltà che la vita gli ha posto di fronte. La sua testimonianza è un esempio di come la determinazione e la voglia di vivere possono essere la chiave per superare le difficoltà e tornare a godere appieno degli aspetti positivi della vita.