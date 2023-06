Il rapper Tony Boy riempie 4 auto di cibo per la mensa popolare: "Portate una busta della spesa e vi darò una maglietta"

Tony Boy, il giovane rapper padovano, ha dato prova di grande generosità e solidarietà sabato pomeriggio in piazza De Gasperi, grazie a un’iniziativa di beneficenza organizzata da lui stesso. La risposta da parte dei giovani è stata sorprendente, rispondendo all’appello lanciato dal rapper sulle sue pagine social.

Tony Boy ha invitato i suoi seguaci e amici a raggiungerlo in piazza De Gasperi, promettendo che i primi a presentarsi con una spesa di almeno cinque euro in generi alimentari avrebbero ricevuto in regalo una maglietta del suo merchandising ufficiale. Nonostante lo scarso preavviso (il rapper ha comunicato il luogo dell’iniziativa solo mezz’ora prima), le magliette sono andate a ruba in pochissimo tempo. Le buste della spesa raccolte sono state più di duecento in un’ora, tanto che sono state necessarie quattro automobili completamente cariche e con i sedili abbassati per trasportarle.

Nella piazza si sono radunati almeno duecento giovani, tutti accomunati dall’amore per la musica rap. Hanno ascoltato insieme le ultime canzoni di Tony Boy e hanno avuto l’opportunità di incontrare personalmente il rapper padovano, che gode di grande stima nella città.

L’idea dell’iniziativa solidale è nata da Aise Odigwe, un ragazzo appassionato di musica, che collabora con molti artisti attraverso il suo marchio “Cop killer“. Aise fa parte di “Noi, associazione famiglie padovane contro l’emarginazione“, un’organizzazione che opera nel territorio padovano con servizi sociali e si occupa da anni delle situazioni di marginalità, sensibilizzando sul tema dell’aiuto al prossimo.

“È stata un’idea di Aise che è venuto in studio di registrazione e mi ha coinvolto in questa iniziativa perché sono l’unico con cui poteva svilupparla“, spiega Tony Boy. “Appena ho sentito cosa aveva in mente, ho accettato senza esitazioni. È incredibile quanto la musica possa unire le persone per realizzare grandi cose. Abbiamo messo a disposizione cento magliette e venti cappellini per i primi che portavano la spesa“, conclude il rapper.

La solidarietà dimostrata dai giovani sostenitori di Tony Boy ha permesso di raccogliere principalmente cibo in scatola che, attraverso l’associazione Noi, sarà consegnato alle persone più bisognose.