Il piccolo Ivan Fumarola non ce l’ha fatta: ha perso la sua lotta contro il cancro

Hanno fatto di tutto Danny Fumarola e Marilena Laghezza, per restituire una vita normale al loro piccolo Ivan, un bimbo di soli 7 anni affetto da un raro tumore maligno.

Purtroppo, in queste ore, è arrivata la drammatica notizia: Ivan Fumarola si è arreso, dopo aver lottato, da grande guerriero, con tutte le sue forze, contro un terribile male, per restare aggrappato alla vita.

La storia del piccolo Ivan

Ivan è diventato un angelo, ha chiuso per sempre i suoi occhietti stamattina, 23 agosto, nella sua casa di Montalbano di Fasano, in Puglia e il terribile annuncio della sua dipartita è stato fatto dai suoi genitori che, solo il mese scorso, erano riusciti a esaudire il suo ultimo desiderio: quello di visitare Disneyland. Un sogno reso possibile trasformando la piccola città in provincia di Brindisi in una sorta di mondo animato, con tutti i personaggi che hanno fatto la storia della Disney, con l’aiuto dell’associazione di Fasano “La banda di Minnie e Topolino”, che da anni si occupa di progetti come questi negli ospedali pediatrici oncologici.

Un clima di festa, di colori, di allegria; quello che Ivan ha vissuto per poche ore prima che il sarcoma di Ewing, diagnosticato al quarto stadio avanzato, stamattina se lo portasse via. Si tratta di un tumore aggressivo maligno sull’ala iliaca, scoperto dopo una serie di strani sintomi. Prima una caduta in bici, poi il gonfiore sul fianco e la febbre molto alta, il piccolo che ha iniziato a zoppicare, i primi valori alterati.

Per Ivan e per i suoi genitori, da allora, è iniziato un incubo e hanno fatto davvero tutto il possibile per salvare il loro tesoro. Il bambino si è sottoposto a numerosissimi cicli di chemioterapia e radioterapia, al trapianto di cellule staminali, a un intervento durato 18 interminabili re alla teca cranica. I funerali del piccolo si svolgeranno domani mattina, 24 agosto, alle ore 9.30. Da oggi il paradiso avrà un angelo in più.