Il piccolo Davide poliziotto per un giorno dopo una battaglia

Questa vicenda si svolge a Napoli e vede protagonista il piccolo Davide, un bambino di soli 4 anni.Il piccolo era ricoverato nell’ospedale Santobono di Napoli a causa di un sarcoma che lo aveva colpito. Davide però è riuscito a sconfiggere questa brutta malattia e quando è stato dimesso, all’esterno dell’ospedale c’era una sorpresa ad attenderlo.

Il piccolo protagonista sogna di diventare un poliziotto da grande e proprio per questo motivo ad aspettarlo fuori sono state due pattuglie della Polizia di Stato. Il bambino ha visto la volante ed ha indossato una divisa da poliziotto portata per lui da sua mamma che era stata preventivamente avvisata.

Poi un poliziotto gli ha fatto vedere come funzionano le luci blu della volante ed il bambino ha iniziato a saltellare provocando risate a tutti i presenti. Davide è quindi salito sulla volante ed il suo viso era colmo di gioia. Il piccolo poliziotto è stato accompagnato a casa ed ha vissuto il suo sogno per qualche ora.

La vicenda è stata dalle pagine social dell’ospedale in cui era in cura Davide. Sono state pubblicate le foto del gesto e sono stati ringraziati gli agenti della polizia, ilquestore di Napoli, Alessandro Giuliano e l’Ufficio Prevenzione regionale diretto dalla dr.ssa Fava.Sul post è possibile leggere “Ieri il nostro piccolo Davide ha finalmente terminato le terapie e noi, per festeggiare un momento così importante, abbiamo deciso di realizzare un suo piccolo grande sogno: essere un vero “Poliziotto”.

Inoltre c’è scritto “Così Davide, finita l’ultima infusione, si è vestito di tutto punto con l’uniforme di ordinanza preventivamente acquistata da mamma Maria Strazzullo e si è recato verso l’uscita…..e lì, con sua somma sorpresa, ha trovato ad attenderlo ben due volanti della polizia pronte a scortarlo fino a casa”. Non sono mancati i ringraziamenti alla Polizia di Stato la quale si è messa disponibile per realizzare i sogni di un piccolo guerriero. Il gesto solidale è stato molto apprezzato dai social e dimostra l’umanità e la gentilezza delle persone.