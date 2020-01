Il Papa, arrabbiato, dà uno schiaffo ad una fedele

Si è diffuso molto velocemente in tutto il mondo il video del Papa che, per difendersi da una fedele espansiva ai limiti dell’irritante, si arrabbia e decide di allontanarla schiaffeggiandole le mani. Riconoscendo il proprio gesto, certamente poco adatto al ruolo che Sua Santità ricopre, Papa Bergoglio ha già provveduto a porre (e poi diffondere) le proprie scuse alla donna e al mondo intero.

Nonostante ciò, le discussioni in merito sono attualmente ancora molto accese. Molti, infatti, non hanno esitato a condannare il gesto impulsivo del Papa, che mai e poi mai dovrebbe assumere un comportamento tale, né tantomeno mostrarsi in situazioni a tal punto sfavorevoli.

Una buona parte dei fedeli, però, ha cercato di giustificare quanto successo, cercando di comprendere le motivazioni che possono aver spinto la guida dei cristiani ad agire in un modo così “umano”. In più casi, coloro che lo difendono hanno voluto far riferimento ai gravi problemi di salute del Pontefice, che da diverso tempo – ormai – soffre di artrosi.

Chi invece ha voluto guardare con attenzione il video ha sostenuto altro. Su Twitter è recentemente comparso un post di un sostenitore del Papa, che tentava di giustificare il suo gesto tramite un’altra motivazione: “Il gesto non è stato bello, ma è evidente che ha sentito male dalla mimica facciale.”

Inoltre, tenendo conto dell’intera situazione, è necessario considerare anche un errore da parte delle guardie del corpo del Papa. Il Comandante Alfa, fondatore del Gis, all’Agi è stato volutamente molto duro in proposito, dichiarando con fermezza: “La sicurezza del Papa deve chiedere scusa, non il Santo Padre. La sicurezza di Papa Francesco ha sbagliato tutto. La signora non lasciava la mano al Papa, e lui è stato costretto a dare un piccolo schiaffettino sulla mano per divincolarsi, ma a quel punto non ci si doveva proprio arrivare”.