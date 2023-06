Il padre di Manuel, il bimbo investito dagli youtuber, esprime il suo cordoglio sui social

Ci sono episodi e racconti di vita che commuovono e lasciano basiti, proprio come la storia che ha coinvolto Manuel Proietti, il piccolo di 5 anni di Casal Palocco che non è sopravvissuto all’auto guidata dai giovani e che l’ha travolto. Una disavventura, accaduta il 14 giugno, nei pressi di Roma e che ha toccato profondamente gli abitanti della piccola comunità, ma anche l’Italia intera.

Il padre, Marco Proietti, considerata la vicinanza e il supporto di tutti quanti, ha deciso di pubblicare sulla sua pagina Instagram, un messaggio di ringraziamento e di affetto per chi lo ha sostenuto, ma anche di profondo cordoglio per quanto accaduto. Un appello e messaggio che ha ottenuto una risposta molto gradita e apprezzata dal popolo di Internet.

Nella story di Instagram, sono queste le parole del padre: “Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro Manuel, strappato da questo mondo infame”. Un appello di amore, ma anche di speranza a chi non lo ha mai abbandonato e lasciato solo.

Una story dove ha diffuso anche tutto il suo profondo dispiacere per quanto sta vivendo e il dolore che porta dentro, chiedendo a più persone possibile, di condividerlo in modo da diffondere il messaggio. Come al solito, il popolo di Internet si è rivelato molto caloroso e pronto ad accogliere questa sua richiesta standogli accanto.

In un primo momento, ha avuto anche intenzione di assalire i responsabili di quanto successo recandosi sul luogo. L’intervento di alcune persone, ma anche delle forze dell’ordine hanno impedito le sue intenzioni. Nel frattempo, continuano anche le indagini sul corpo del piccolo Manuel con gli inquirenti che indagano sul fatto che i giovani fossero alla guida di una vettura molto potente.

La dinamica è tuttora al vaglio degli inquirenti che cercheranno di capire meglio la situazione.