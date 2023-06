Il matrimonio di Lorena Chiesa e Simone Sciarrini: "Il nostro amore più forte della sindrome di Down"

La loro storia è un esempio di amore che non conosce barriere. È iniziata 12 anni fa, in un ostello di Barcellona, e si è sviluppata sulle piste da ballo di mezza Italia. Ieri, finalmente, si è coronata nella chiesa di Sant’Alessandro a Villongo, nella provincia di Bergamo. Lorena Chiesa e Simone Sciarrini, nonostante la distanza e la sindrome di Down che li accomuna, hanno celebrato un matrimonio fantastico, reso ancora più magico dalla presenza dell’attore Alessio Boni come testimone della sposa.

Lorena, 31 anni, originaria di Villongo, e Simone, che proprio ieri ha compiuto 38 anni, vivevano in luoghi diversi, ma l’amore ha spinto Simone a trasferirsi anni fa in provincia di Bergamo per stare accanto a Lorena. Questo amore travolgente non si è mai lasciato scoraggiare, anzi, hanno deciso di condividere la gioia con tutti su Facebook: “Ciao a tutti, amici, oggi è la festa mondiale delle persone con la Sindrome di Down – aveva scritto Lorena lo scorso 21 marzo – L’amore non ha differenze e cogliamo questa occasione per annunciarvi che io e Simone sabato 3 giugno 2023 alle ore 13 realizzeremo il nostro sogno d’amore. Ci sposiamo!“.

Il colpo di fulmine è avvenuto all’Inout Hostel di Barcellona, un ostello gestito da ragazzi con disabilità, dove entrambi si trovavano 12 anni fa per uno stage professionale di tre settimane. Durante un’intervista rilasciata alla televisione locale Seilatv Bergamo, Lorena ha raccontato: “Non appena l’ho visto, si è aperto un mondo nuovo per me. Lui è l’uomo della mia vita“. Simone ha confermato: “Lei è la luce dei miei occhi, è speciale per il cuore che ha“.

Dopo il periodo di tirocinio in Spagna, i due innamorati hanno iniziato a comunicare tramite Skype e, con il passare del tempo, hanno convinto i genitori della loro autonomia nel viaggiare da soli in treno tra Bergamo e Roma. I viaggi si sono protratti nel tempo fino a quando hanno deciso di convivere a Villongo. Oggi, Lorena lavora in una pasticceria del paese, mentre Simone è casalingo e volontario nel bar dell’oratorio di Sant’Alessandro, a due passi dalla chiesa in cui si sono sposati ieri.

La loro passione per la danza li ha uniti ancora di più. Nel corso degli anni, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale, gareggiando per la Dance Academy Asd. Hanno persino avuto l’opportunità di esibirsi durante la popolare trasmissione televisiva “Tú sí que vales“. Ma il traguardo più bello è stato quello raggiunto ieri, per loro e per tutte le persone che li amano e li sostengono.

Sui social network, un’amica di famiglia ha scritto: “Un sogno che si avvera. Un cammino intrapreso 12 anni fa e che ora si è realizzato in tutta la meraviglia di questo giorno speciale“. Un’altra persona sottolinea che “voi siete una coppia da quando vi siete conosciuti a Barcellona. Ricordo la nascita del vostro amore, che oggi risplende e ci illumina la strada“.

La storia di Lorena e Simone è un messaggio di amore, forza e determinazione. Ci dimostra che le differenze non sono un ostacolo per l’amore vero e che la sindrome di Down non limita la possibilità di vivere una vita piena di gioia e felicità. La loro unione speciale ci insegna che l’amore può davvero superare ogni ostacolo. Auguri agli sposi e che la loro storia continui a ispirare e a diffondere amore nel mondo.