Il marito non la vede rientrare dalla spesa, 55enne trovata morta nel bagno del supermercato

Ha salutato il marito dicendo, come aveva sicuramente fatto centinaia di altre volte, che sarebbe andata a fare la spesa. Quando però ore dopo non l’ha vista rincasare e non è riuscito a mettersi in contatto con lei in alcun modo, l’uomo si è allarmato ed è andato a denunciarne la scomparsa. Ore dopo, è avvenuta la tragica scoperta della morte della donna.

Il fatto è avvenuto in provincia di Pisa nel primo pomeriggio di domenica 11 dicembre, dove una donna di 55 anni è uscita di casa intorno alle due del pomeriggio, avvisando il marito che si sarebbe recata a fare la spesa. Quando, ore dopo la sua uscita, non è rincasata nella sua abitazione di Cascina, il marito ha cercato di chiamarla al telefono cellulare, senza però mai ricevere risposta.

È allora che si è allarmato ed ha deciso di allertare i carabinieri, che hanno iniziato le ricerche. I militari hanno cercato di ricostruire gli ultimi movimenti della donna, che secondo il marito si era recata a fare la spesa presso il punto vendita Coop Firenze presente all’interno del centro commerciale Centro dei Borghi di Navacchio.

Nella serata di domenica, mentre erano ancora in atto le ricerche della donna da parte dei Carabinieri di Cascina, è stata fatta la tragica scoperta da parte degli addetti del supermercato. All’interno di uno dei bagni del punto vendita, è stato infatti trovato il corpo ormai senza vita della 55enne.

Per la donna non c’è stato niente da fare, nonostante l’intervento di un’ambulanza. Ai sanitari del 118 non è purtroppo rimasto che constatare il decesso della 55enne, che era già morta da ore al momento del ritrovamento del suo corpo. Ad uccidere la donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato un malore improvviso, che l’avrebbe colta mentre si trovava all’interno della toilette.