Il giardino delle zucche, inaugurata a Napoli la mostra d’Oltremare

Dal 15 Ottobre fino al 28 Novembre sarà possibile visitare a Napoli nella rilassante atmosfera del Parco Robinson, il giardino delle zucche, un’immensa area verde che si colora di zucche di tutti i tipi e di tutte le forme e dimensioni, per educare a questa verdura ottima e dai mille privilegi nutrizionali e per introdurre sempre di più nella magica atmosfera autunnale.

All’interno del Parco i bambini sono e possono essere protagonisti di tante attività diverse, creative e divertenti: potranno passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati, ascoltare favole narrate dal Racconta Storie, divertirsi e sfidarsi nel labirinto realizzato con balle di fieno e gustare dolci e bevande calde speziate e gustose che avranno come protagonista zucca e autunno.

Svariate le tipologie di zucche che è possibile trovare, ci sono le diverse varietà quali violino, butternut, mantovana, hokkaido e chioggia, ognuna porta con se un sapore completaemente diverso ed è adatta per una specifica ricetta, alcune sono consigliabili nei risotti, altre nei dolci, altre semplicemente al forno con cannella e spezie varie e di alcune è possibile mangiare anche la buccia, morbida e gustosa.

È d’altronde l’ortaggio più versatile dell’autunno, si presta a zuppe, vellutate ma anche torte e biscotti, ed è anche quello più variopinto, con le mille sue varietà, dalla buccia arancio o verde, liscia o rugosa, simbolo dell’autunno e di Halloween, estremamente sentito e festeggiato soprattutto in America, dove si usa recarsi nel campi, raccogliere la propria zucca e intagliarla a casa con la famiglia per addobbare e decorare case e giardini.

Nel giardino delle zucche di Napoli accesso gratuito con diritto alla raccolta e decorazione di una zucca per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti. i biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e dal giorno di apertura anche al botteghino sul posto.