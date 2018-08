Il fumo del barbecue lo infastidisce, lui uccide il vicino e scappa

Cosa ne pensa l’autore

Ciro D'agostino - Le liti condominiali sono quasi all'ordine del giorno. Oggi si litiga per il cane, per il rumore, per il volume dello stereo e tanti altri motivi davvero futili. Spesso capita che le liti condominiali finiscano in tragedia. Questo avviene perchè il nostro ordinamento giuridico è un po latente in materia. Basti pensare che una denuncia per disturbi o per rumori molesti deve essere accompagnata da tante altre denunce e da molti anni di processo prima di vedere condannare un vicino turbolento. Con questo non giustifichiamo il fatto, ma è anche vero che ci sono i modi per evitare epiloghi come questi.