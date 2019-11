Il consigliere della Lega, Di Fonso, è stato aggredito per aver rimproverato un uomo che gettava rifiuti per strada

Si è verificata una drammatica vicenda nella città di Foggia, dove un consigliere della Lega è stato aggredito da un proprio cittadino solamente per aver fatto il proprio dovere. Si tratta del consigliere comunale Massimiliano Di Fonso che ha pubblicato su Facebook la foto con i segni dell’aggressione.

L’unica colpa di Di Fonso è quella di aver fatto il proprio dovere in quanto ha sgridato un uomo che ha gettato rifiuti per strada. Questo è il post su Facebook del consigliere comunale di Foggia che ha scritto in questo modo: “Vivo per miracolo, stamattina non riesco nemmeno ad aprire gli occhi“.

Le parole del sindaco Franco Landella

Ha spiegato di essere stato aggredito contemporaneamente da quattro persone che si sono macchiati della violenza e ha spiegato che ha solamente rimproverato il figlio di una di queste persone per il comportamento sbagliato da lui assunto. Il consigliere, che è stato eletto con la Lega, dopo le consultazioni primaverili, fa parte del gruppo misto. Non sono mancate le parole di solidarietà nei confronti di Massimiliano Di Fonso a partire dal sindaco Franco Landella.

Il primo cittadino di Foggia ha rilasciato delle dichiarazioni che evidenziano la sua vicinanza al consigliere comunale: “Le circostanze in cui è maturato l’episodio contribuiscono a rendere ancora più intollerabile l’accaduto”. Il sindaco ha continuato dicendo che parliamo di una circostanza che sottolinea l’alto indice di inciviltà e mancanza di rispetto.

Ora l’attenzione è rivolta al lavoro della polizia che dovrà trovare gli aggressori di Di Fonso dopo questo episodio. Lo confermano le dichiarazioni di Franco Landella: “Sono certo che le forze dell’ordine sapranno rapidamente individuare gli autori di questo atto gravissimo e vergognoso e che la Magistratura saprà assicurare loro la punizione esemplare che meritano”. Infine, il primo cittadino ha concluso il proprio messaggio augurando una buona guarigione al consigliere comunale.