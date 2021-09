Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - I più sinceri complimenti al caporal maggiore Annarita Garofalo per aver salvato la vita di un piccolo di circa 16 mesi attraverso un massaggio cardiaco fatto improvvisamente, per strada. Complimenti per il sangue freddo, la competenza, la professionalità di questo eroe di Ruvo di Puglia che tutti dovremmo ringraziare per il suo gesto.