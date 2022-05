Il calendario del Novecento raccontato dai bimbi della 4 E grazie alla maestra Antonietta Dore

Cosa ne pensa l’autore

Silvana Loddo - Ritengo che un evento didattico di questa portata sia estremamente importante soprattutto in un'epoca in cui i ragazzi hanno smesso di leggere, informarsi e capire. Purtroppo, oggi sembra per "avere un po' di cultura" o per informarsi correttamente sia sufficiente affidarsi ai social media o ai canali Telegram. Sappiamo bene che non è così. È per questo motivo che non possiamo permettere che la curiosità e l'interesse per il nostro passato, vive all'età di 9-10 anni, si spengano con il passare degli anni. Complimenti sinceri ad Antonietta Dore.