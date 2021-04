Il bus si muove da solo: autista muore schiacciato tra il pullman e un albero

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio di martedì 20 aprile a Malcesine, in provincia di Verona, dove un autista di un bus adibito a trasporto scolastico è rimasto ucciso da un pullman. Secondo quanto si apprende, l’uomo aveva 59 anni e si apprestava a cambiare mezzo, quando quello che aveva lasciato da pochi secondi ha cominciato a muoversi da solo. Accorgendosi di quanto stava succedendo, il 59enne ha tentato di salire a bordo del bus per fermarlo. L’operazione non è andata a buon fine, in quanto la forza di inerzia del mezzo pesante lo ha travolto. La vittima è morta schiacciata tra l’autobus e un albero di ulivo.

Quando sono arrivati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per lui non vi era più nulla da fare. Bisogna precisare che, al momento dell’incidente, il bus che l’uomo aveva lasciato da poco era privo di passeggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Malcesine, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Sulla vicenda indagano gli stessi militari dell’Arma: non sono note ancora le cause dell’incidente. Il dramma ha sconvolto la comunità di Malcesine.

Il bus era stato parcheggiato

Quando il mezzo ha cominciato a muoversi era stato parcheggiato dallo stesso autista. Nessuno credeva però a quello che sarebbe successo da lì a pochissimi secondi. Come già detto non è nota la dinamcia del sinistro, per cui saranno i relativi accertamenti da parte delle forze dell’ordine che stabiliranno effettivamente quanto accaduto.

I pompieri sono giunti sul luogo del fatto di cronaca con un mezzo proveniente dal comando di Bardolino, mentre l’autogru è giunta da Verona. Il bus è stato quindi spostato, questo in modo da consentire ai soccorritori di liberare il corpo ormai senza vita del 59enne. Per motivi di privacy le generalità dell’autista deceduto non sono state rese note.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal, il Servizio di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro. I media locali hanno pubblicato le foto provenienti dal luogo dell’incidente, in cui si vede il bus che è posto di traverso sulla carreggiata e contro l’albero. Un dramma che ha lasciato tutti davvero senza parole.