Continuano gli omaggio ai “grandi” del cinema nel programma dei francobolli curati dal Ministero dello sviluppo economico. Nato a Cremona il 23 marzo 1922 quindi da giusto cento anni e scomparso a Roma il 27 ottobre 1990.

Il francobollo appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” stampato in versione adesiva dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha il valore “B” pari al costo di 1,10 ed è racchiuso in fogli da quarantacinque pezzi per una tiratura complessiva di trecentomila valori.

La vignetta che cambia lo stile rispetto agli omaggi degli altri attori, raffigura un ritratto di Ugo Tognazzi in primo piano su uno sfondo in cui s’intravedono alcune pellicole cinematografiche; inoltre in alto a destra si fa notare l’icona stilizzata di un ciak. Il tutto curato dal bozzettista Francesco Di Pietro.

Naturalmente Poste Italiane che ne cura la vendita tramite i propri sportelli ha realizzati i prodotti correllati ad iniziare dal primo giorno di emissione, il timbo speciale in dotazione allo sportello di Cremona, dalla cartolina dedicata assieme dal bollettino filatelico che ne descrive l’uscita.

Il francobollo che è stato presentanto in mattinata nella sede del convegno (presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, sede di Cremona, corso Garibaldi, 178), si inserisce in un programma più ampio che a visto la sua città natale organizzare numerosi eventi nell’arco dei tre giorni, che per coloro i quali volessero vederli è possibile farlo tramite le diretta streaming sul canale youtube del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia dalle 9,45 con i saluti istituzionali curati da Giulia Carluccio, Università di Torino, presidentessa Consulta Universitaria del Cinema.

Il calendario delle uscite continuerà tra qualche giorno con un valore dedicato al “Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla Basilica di Santa Maria in Vado di Ferrara.