Il 21 Febbraio l’anime Sailor Moon compie 25 anni ed inizia un anno di eventi

Sono passati ben 25 anni dalla messa in onda del primo episodio di “Sailor Moon” e dall’arrivo del manga in Italia. Infatti, il celebre anime giapponese, tratto dal manga fantasy “Pretty Guardian Sailor Moon” creato da Naoko Takeuchi all’inizio degli anni novanta ed ispirato alle divise da marinarette tipiche di molte scuole giapponesi, è arrivato su Canale 5 il 21 Febbraio 1995 e, a Giugno dello stesso anno, comparve il manga tradotto in italiano.

La serie ebbe subito molto successo al punto da essere replicata ripetutamente sulle reti Mediaset che, nel 2016, hanno acquistato anche il remake “Sailor Moon Crystal”.

Per festeggiare le guerriere Sailor, saranno organizzate iniziative in tutto il mondo compresa l’Italia. Nel nostro paese si inizia il 22 Febbraio con l’inaugurazione di una statua di Sailor Moon al Mufant (Museo del Fantastico e della fantascienza) di Torino. Questo evento anticipa una grande mostra dal titolo “25 anni di Sailor Moon in Italia”, a cura di Leone Locatelli e Nino Giordano, esperti del vasto di universo di Sailor Moon, che verrà inaugurata il 5-6 e 7 Giugno nel contesto del festival “Loving the Alien”.

Sailor Moon, interpretata dalla campionessa olimpica di pattinaggio russa Evgenija Medvedeva, sarà anche la protagonista di uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio intitolato “Sailor Moon Prism On Ice”, scritto da Takuya Hiramitsu (autore del musical Sailor Moon e il cristallo del cuore) e che farà il suo debutto il 5 Giugno al KOSE Shin Yokohama Skate Center di Kanagawa in Giappone.

Per finire l’11 Settembre arriverà al cinema la prima parte del film d’animazione in due episodi “Sailor Moon Eternal”, diretto da Chiaki Kon con la sceneggiatura di Kazuyuki Fudeyasu e la supervisione dell’autrice del manga originale, che concluderà la serie “Sailor Moon Crystal”. fan della “paladina della legge, la combattente che veste alla marinara” potranno vivere un anno insieme alla loro beniamina.