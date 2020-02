Il 14 febbraio, San Valentino, sarà celebrato con un annullo postale di Poste Italiane

In attesa di sapere qualcosa sulla prossima emissione prevista in calendario – si tratta del 12 febbraio con un valore dedicato alla serie tematica “Lo sport” e focalizzato sul campionato del mondo di Biathlon 2020 – i collezionisti di “marcofilia” discutono sulla nuova iniziativa prevista da Poste Italiane.

Il prossimo venerdì sarà il 14 febbraio, che tutto il mondo riconosce come il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. Quest’ anno, a fare le “cose grandi” ci pensa pure Poste Italiane che ha deciso di realizzare una serie di annulli (il timbro a dire il vero è unico, e cambia solo la località) in circa cinquecento sportelli filatelici presenti in tutto il territorio nazionale.

Il timbro, che riproduce un Cupido che scocca la freccia su una coppia di innamorati, sarà disponibile negli sportelli filatelici durante la normale apertura degli stessi, nella mattinata.

A corredo del timbro, ci saranno in vendita anche due cartoline realizzate sempre da Poste Italiane, dedicate a Topolino e Paperino, sulle quali poter apporre il francobollo che poi riceverà l’annullo a tema. Topolino e Paperino sono due personaggi dei fumetti che recentemente (il primo nel 2017, il secondo lo scorso anno) hanno avuto l’omaggio di ben 8 valori a testa, grazie alla decisione del ministero dello Sviluppo Economico (che ha competenza sull’emissioni delle carte valori), in occasione dei 90 e 85 anni di “vita” dei personaggi. Ed è probabilmente questo il francobollo che sarà usato sulle cartoline realizzate.

Relativamente a San Valentino, un annullo questa volta dedicato al Santo, patrono della città, è stato commissionato dal circolo filatelico “R. Borzacchini” anche a Terni, sempre per il 14 febbraio, e potrà essere trovato presso la Basilica di San Valentino, Piazzale Zaccaria, dalle 10.15 alle 15.45. In questo caso, probabilmente, il francobollo giusto per l’annullo è quello relativo al Santo stesso, emesso il 14 febbraio di quattro anni fa, dal costo di 85 centesimi.