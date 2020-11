Il 10 novembre 2020 due francobolli uguali da Italia e Vaticano

Il 10 novembre il calendario delle emissioni filateliche prevede due francobolli in uscita congiunta tra Italia e Vaticano, ossia lo stesso omaggio sarà dedicato dalle rispettive amministrazioni postali delle due nazioni.

Gli omaggi riguardano la Basilica Cattedrale di Volterra (Pisa), nel IX centenario della dedicazione a Santa Maria Assunta, deciato nel caso specifico alla serie tematica “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”. Con il valore italiano in tiratura quattrocentomila esemplari (dal valore facciale B) e quello vaticano in centoventimila pezzi (costo 1,10€) racchiusi per entrambi in pezzi da dieci.

Stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con l’immagine curata dal bozzettista e incisore Maria Carmela Perrini La vignetta uguale per entrambe raffigura una prospettiva della facciata della Basilica Cattedrale di Volterra (Udine); a sinistra svetta il Campanile e, a destra, sullo sfondo, s’intravede un particolare della Torre Campanaria del Palazzo dei Priori.

La seconda congiunta che aggiunge anche la presenza dello SMOM (Sovrano Militare Ordine Malta) per un valore dedicato alla Basilica di Aquileia, relativo al valore della tariffa B. Anche in questo caso francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a cura sempre di Maria Carmela Perrini. La tiratura sarà di trecentomila esemplari per l’Italia e centodiecimila per il Vaticano dal costo di 1,10 racchiusi in entrambi i casi in fogli da 10, non sappiamo ancora quella della SMOM. La vignetta raffigura una veduta laterale della Basilica di Aquileia, maestosa e solenne architettura romanico – gotica le cui radici storiche risalgono al IV secolo d.C. Nota: la Basilica di Aquileia raffigurata è tratta da una foto di Enzo Andrian.

Come previsto dalle linee guida per l’emissione delle carte valori postali italiani l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione dei francobolli. Saranno realizzati come sempre i prodotti correllati; tra questi una “cartella filatelica” al costo di 30 euro per ognuna delle due emissioni.