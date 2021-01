Idro, papà stroncato dal Covid: lo straziante messaggio della figlia Melissa su Facebook

Siamo a Idro, in provincia di Brescia. E’ qui che il virus ha colpito, stroncando la vita di Giorgio Zaninelli, 52 anni, sposato con Sonia e con un figlia, Melissa, di 21 anni. Proprio quest’ultima ha deciso di affidare ai social,in particolare a Facebook, un messaggio rivolto al papà scomparso così prematuramente.

Melissa, commentando una foto che li ritrae insieme, mentre si guardano in modo amorevole, scrive: “Ciao papà, oggi ci hai lasciate sole, io ci ho creduto fino all’ultimo, davvero. Ho sperato con tutta me stessa che saresti tornato a casa. Ogni singolo istante. Anche nel momento esatto in cui ti sei spento mentre ti tenevo la mano. Spero solo che ora tu sia in un posto migliore”. “Spero-aggiunge la giovane-che tu non abbia sofferto e che abbia sentito che noi ci siano state sempre, che ti abbiamo voluto bene e che te ne vorremo ancora. So che non potrai leggere queste parole ma mi manchi. Ci manchi. Addio papà”.

Melissa, nonostante il suo profondo dolore, sa di aver avuto un’opportunità che a molte famiglie è stata negata da inizio pandemia: quella di aver potuto tenere stretta la mano di suo padre, descritto da chi lo conosceva come una persona squisita, solare, amata da tutti, nei suoi ultimi attimi di vita.

Chi era giorgio Zaninelli

Giorgio Zaninelli, che lavorava nella ditta Fondital di Vobarno, per la quale, da oltre 20 anni, faceva l’autista, è morto il 20 gennaio, stroncato dal Covid, senza gravi patologie pregresse. Era sempre stato bene, almeno fino a Natale scorso. Dopo i primi sintomi è stato necessario il ricovero, avvenuto il 23 dicembre presso l’ospedale di Gavardo, per poi essere trasferito, il 28, in terapia intensiva a Manerbo, dove si è spento per il virus ed una complicazione successiva dovuta ad un fungo.

Anche i colleghi di lavoro e i dirigenti si sono uniti al cordoglio dei familiari. In un post su Facebook si legge: “Ciao Giorgio, un altro angelo se n’è andato via”. Zaninelli lavorava anche per la Iridio Viaggi, un’agenzia viaggi della zona, che di lui scrive: “Sei stato più di un’autista, sei stato e sarai sempre parte della nostra famiglia. Buon viaggio Giorgio”.