I Salesiani salvarono 70 ragazzi ebrei. La loro storia in un docufilm

Cosa ne pensa l’autore

Luca Calegaro - La Giornata della Memoria dovrebbe ricevere molte più attenzioni, in particolare da parte dei più giovani. Capita che alcuni avvenimenti e date non vengano ricordati con il giusto peso. La realizzazione di questo docufilm, che mi auguro di poter presto vedere, è un altro piccolo passo che insegna a non dimenticare e a condividere il più possibile preziose testimonianze viventi che in un futuro non troppo lontano saranno purtroppo sparite.