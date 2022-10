I genitori di Mattia Caruso parlano della fidanzata assassina: "Lei è senza cuore"

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Questa è davvero una tragedia terribile che tocca due famiglie: da una parte Caruso e dall'altra i Boscaro. La famiglia di Mattia Caruso usa parole davvero forti nei confronti di Valentina, anche se credo che, a parlare per loro sia il dolore, soprattutto in questo momento. Non so se davvero Valentina fosse senza cuore come dicono, ma questo rapporto è stato deleterio per entrambi. Peccato che ora entrambi debbano pagarne le conseguenze e per Mattia è finita nel peggior modo possibile.