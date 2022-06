I francobolli del secondo semestre del 2022

Ascolta questo articolo

Pubblicata il 24 giugno la lista aggiornata delle emissioni di francobolli scelti dal Ministero dello Sviluppo Economico per il secondo semestre dell’ anno in corso. Voce che naturalmente si preannuncia corposa vediamo qualche tematica.

Lista che porta l’anno ad un totale di 73 voci, alcune delle quali con più di un francobollo e che abbraccia un pò tutto lo stivale da Bolzano (il Trenino del Renon) alla Sicilia (per “le Festività” dedicato alla Processione della Vara e dei Giganti di Messina).

Tra le storiche troviamo la Turistica a novembre questa volta dedicata a Riccione, Candelo, Siracusa, Venafro. Quindi confermati il Natale a dicembre ed il giro Europa così come la giornata della filatelia (tre valori previsti) dedicata altornare a scrivere in programma ad ottobre.

Lunga la lista dei “personaggi famosi”: Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Macario, Pierangelo Bertoli, Lina Wertmüller, Raffaella Carrà, Franco Battiato, Milva, Carla Fracci, Monica Vitti tra i più famosi. Così come un tributo sarà dedicato anche a David Sassuoli.

In lista anche valori per “il Senso civico” che saranno dedicati ai profughi dell’Ucraina e ai magistrati caduti nella lotta alla mafia e al terrorismo. Ed ancora alle relazioni bilaterali tra Italia e Georgia, nel 30° anniversario ed al centenario della sede dell’Ambasciata del Messico in Italia.

E visto che al mondiale in Qatar non ci andiamo viviamo di ricordi con la vittoria della Nazionale italiana nel Campionato mondiale di calcio del 1982, nel suo 40° anniversario. Ricordando che il prossimo francobollo uscirà il 30 giugno e sarà dedicato al Milan campione d’Italia 2022.

Naturalmente il programma subirà variazioni, non sono ancora ufficili le date di uscite e tanto meno il valore di vendita. Così come le immagini delle vignette e le sue caratteristiche saranno comunicati solo il giorno di uscita presso gli sportelli di Poste Italiane, che ne cura distribuzione e realizzazione di prodotti correllati come l’annullo del primo giorno di emissione.