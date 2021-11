I dati della ricerca demoscopica di AstraRicerche: ”Schiaffeggiare la moglie non è violenza”

Alla vigilia del 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne emergono dei dati agghiaccianti da una ricerca demoscopica realizzata da AstraRicerche con Rete antiviolenza del Comune di Milano e Gilead Sciences Italia. Non sono solo gli uomini a giustificare questi comportamenti ma anche le vittime stesse.

I dati: L’89% delle donne subisce violenza da parte di un familiare, il 74% di coloro sono mariti, conviventi, fidanzati o ex e il 68% sono di nazionalità italiana. Questi dati sono imbarazzanti ma lo sconcerto arriva ancor di più quando leggiamo che, se diamo uno schiaffo alla partner se ha flirtrato con un altro per il 40% degli uomini non è violenza. Il 20% delle donne giudica appunto, normale, ricevere uno schiaffo dal partenr se hanno flirtrato con un altro uomo. Quattro uomini su dieci non considerano violenza forzare una donna in un rapporto sessuale. Il 30% degli uomini ed il 20% delle donne afferma che non sia violenza abusare di una donna perchè i suoi modi di fare o il suo abbigliamento può comunicare disponibilità a quell’atto.

Ci sono anche altre ricerche sempre con numeri significativi sugli abusi e le discrimnazioni sui luoghi di lavoro. Insomma siamo di fronte ad un vero e proprio turbinio di violenza verso le donne, a casa, in famiglia, a lavoro.

Purtroppo il piano triennale anti-violenza istituzionale è scaduto nel 2020 e non è stato ancora rinnovato e i fondi ai centri sono bloccati, quindi i mezzi per bloccare tutto questo non ci sono. I femminicidi da inizio anno sono 103, in aumento rispetto al 2020 ma per fortuna le donne che denunciano sono sempre di più anche se sono ancora poche quelle che intraprendono un percorso giudiziario.

Questi dati purtroppo dipingono un paese ancora legato a certi retaggi, patriarcale e che giustifica abusi e violenze. Manca ancora l’informazione e la sensibilizzazione. Ancora persiste un’ idea di donna inferiore rispetto all’uomo, che deve essere punita dall’uomo se gli manca di rispetto, che non ha il diritto di decidere per il proprio corpo. Il dato preoccupante è che non è solo l’uomo ad avere questa idea ma che la donna stessa, la vittima stessa, pensi che sia giusto essere punita o essere abusata.