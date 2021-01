I carabinieri gli intimano l’alt, motociclista e automobilista fuggono schiantandosi contro un’auto

Poteva avere gravissime conseguenze il gesto di due soggetti, che nel primo pomeriggio del 14 gennaio non si sono fermati all’alt dei carabinieri, mentre questi eseguivano un controllo stradale. L’episodio si è verificato a Brindisi, nella centralissima via Appia, arteria principale del centro cittadino che collega i quartieri della periferia con la zona del centro storico e della stazione ferroviaria.

Tutto ha avuto inizio alle ore 15:00, quando una Fiat 500X di colore bianco e uno scooter bianco si trovavano all’interno del parcheggio del supermercato Lidl. All’alt imposto dalla pattuglia, i due hanno accelerato senza motivo e sono fuggiti.

Immediatamente l’auto dei carabinieri li ha inseguiti, ma la fuga è durata davvero poco. Dopo una ventina di metri, nei pressi del cosiddetto “incrocio della morte”, la Fiat 500 è andata a schiantarsi contro una vettura parcheggiata a lato della strada. Di forza anche lo scooter ha rallentato, in quanto la strada era anche molto trafficata. In pochissimi secondi le auto dei carabinieri gli hanno raggiunti a sirene spiegate. Alla guida dei due mezzi vi erano due giovani.

Entrambi portati in caserma

A questo punto ai due fuggitivi non è rimasto altro da fare se non consegnarsi ai carabinieri. I due non hanno opposto resistenza e sono stati caricati sui mezzi dei militari e condotti presso la caserma del comando provinciale di Brindsi. Al momento la loro posizione è al vaglio degli investigatori. Non è dato sapere, ancora, il motivo per cui hanno tentato di fuggire alla vista della pattuglia. A quanto pare entrambi erano sprovvisti della relativa patente di guida per poter guidare i suddetti mezzi.

Fortunatamente nessun passante è rimasto ferito. Il luogo dove è avvenuto l’impatto, infatti, si trova dinanzi ad un noto parco cittadino, lì dove la gente va a fare sport e per trascorrere qualche momento di relax. I militari dell’Arma hanno proceduto anche ad una perquisizione dei due veicoli, questo per sincerarsi che i due non stessero scappando in quanto in possesso di stupefacenti o sostanze illegali, ma per controllare che i vecioli non fossero magari oggetto di furto. Tra l’altro proprio in quella zona ci sono numerose attività commerciali, che potevano subire dei danni.

Quando accaduto a Brindisi oggi non è il primo episodio del genere che si verifica in città in questi giorni. Sempre i carabinieri, questa volta quelli della frazione di Tuturano, nella notte dell’11 gennaio scorso hanno bloccato un 27enne del posto mentre cercava di fuggire di notte. Anche in quest’ultimo caso il soggetto era stato fermato per un controllo stradale: costui è stato sanzionato anche per violazione delle norme anti Covid.