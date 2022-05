Ascolta questo articolo

In molti lo avranno già visto in Rete. Si tratta di un nuovo personaggio fresco di creazione ispirato al video game Poppy Playtime per ragazzini dai 13 anni in su. Stiamo parlando di Huggy Wuggy, una specie di mostriciattolo di colore blu dai denti aguzzi e affilati che di recente ha fatto anche la sua comparsa sui social e sui canali di alcuni youtuber molto conosciuti dai bambini. Ed è proprio per questo motivo che in tutta Europa è scattato l’allarme.

Una prima allerta è arrivata da uno studio preventivo condotto in Gran Bretagna, che ha giudicato pericoloso il contenuto dei video in cui compare questo personaggio. Nonostante il suo nome evochi abbracci, la sua figura potrebbe disturbare i ragazzini di ietà inferiore ai 13 anni (ma anche di questa età) per cui i genitori si sono mobilitati dopo l’avviso dalle autorità britanniche. E anche in Italia la Polizia Postale mette in guarda la popolazione e i genitori.

La Polizia: “Contenuto pericoloso”

“Non ci sono esigenze preventive di tipo criminale ma studiando i video e le attività in rete abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso per i bambini al di sotto dei tredici anni” – queste sono le parole di Ivano Gabrielli, direttore del corpo di Polizia Postale italiana.

Le forze dell’ordine continuano quindi con ciò a sensbilizzare i genitori dei più piccoli e l’intera opinione pubblica a vigilare sulla navigazione in Rete dei più piccoli, che dovrebbe avvenire in sicurezza attivando tutti gli strumenti di parental control attivi anche sui dispositivi di ultima generazione, come pc e telefonini.

Il pupazzo precisamente può rendere ingestibile la paura del buio nei bambini. La preoccupazione è cresciuta dopo che il personaggio è uscito dagli schemi del gioco Poppy Playtime ed è entrato nei commenti e descrizioni degli youtuber. Poppy Playtine è un videogame datato 2021 in cui il giocatore deve risolvere indovinelli e prove. Dopo di ciò si incontra Huggy Wuggy, il cui ingresso è scandito da un canzoncina dal contenuto inquietante. “I denti aguzzi ti lasciano sanguinante. Non chiamarmi mai brutto. Abbracciami finché non muori”. Da qui si capisce perchè è stato lanciato l’allarme.