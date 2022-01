Ha un incidente, entra in coma e in sogno gli appare Simoncelli: "Ecco cosa mi ha detto"

Ci sono storie che sembrano talmente surreali che non sempre corrispondono alla realtà. Un incidente in monopattino è una tragedia terribile per un giovane che, mentre è in coma, sogna Marco Simoncelli, campione di moto scomparso più di 10 anni fa. Qui raccontiamo la sua storia, le parole che il campione delle due ruote gli ha detto e la sua immensa felicità nel ritorno alla vita.

Per molti si parla già di miracolo, il primo del 2022 accaduto in Sardegna, a Iglesias, per la precisione. Proprio qui, un ventenne, subito dopo l’incidente occorso in monopattino, è entrato in coma, si è svegliato e racconta che in sogno gli è apparso il campione delle due ruote Marco Simoncelli, che l’ha rincuorato dicendogli di stare tranquillo e sereno.

Il giovane, come racconta L’Unione Sarda, ammette che non sapeva minimamente chi fosse, ma poi facendo delle ricerche online, ha scoperto si trattava del Sic, il soprannome con cui è noto Marco Simoncelli, morto ormai più di 10 anni fa in un incidente sulle due ruote in gara. Marco Sias, il protagonista di questo miracolo, è stato operato nel mese di novembre a causa delle emorragie cerebrali per poi finire in coma.

Durante il coma, nel sogno, gli è apparso un giovane ragazzo con i capelli folti biondi, il cerotto sul naso e seduto sulla moto che porta il numero 58, appunto Marco Simoncelli che ha rassicurato il giovane dicendo che si sarebbe risvegliato e di non preoccuparsi. Marco Sias racconta di non seguire lo sport, quindi di non conoscere il campione.

Soltanto grazie alle sue ricerche, è riuscito a risalire al suo volto e capire infine chi fosse. Marco Simoncelli è morto in un incidente sul circuito di Sepang, in Malesia, il 23 ottobre 2011 con il sogno di diventare l’erede di Valentino Rossi e ha lasciato un grosso vuoto negli appassionati delle due ruote e non solo.