Guida lo scooter completamente nudo ma con il casco: fermato un 60enne che si stava recando in una spiaggia per nudisti

La notizia dell’ultima ora è alquanto esilarante. Si tratta di una di quelle notizie che è capace di strappare un sorriso per la “comicità” del fatto. Un signore di circa 60 anni guidava lo scooter completamente nudo. Aveva solo il casco allacciato e una canottiera arrotolata. Non aveva né mutande, né pantaloni.

Il signore ha percorso il tratto autostradale della A10 da Genova a Savona. Gli altri automobilisti che lo avevano visto, hanno segnalato il tutto alla polizia stradale che si è subito messa alla ricerca dell’uomo. Una volta fermato, il signore ha affermato che stava raggiungendo una spiaggia per nudisti.

I pericoli di guidare uno scooter o una moto senza vestiti

Mettendo da parte l’ilarità del momento, guidare uno scooter o una moto senza un abbigliamento idoneo, può rappresentare un potenziale pericolo in caso di incidente. La polizia stradale ha fermato l’uomo e lo ha multato per due motivi: aver messo le proprie parti intime in bella vista e per aver trascurato gran parte delle normative riguardo la sicurezza. Il tutto è successo la mattina del 29 agosto, ma solo dopo un giorno è stato diffuso l’accaduto.

Nel caso di uno scooter, a volte anche il semplice utilizzo di una maglia o un pantalone può rivelarsi utile per limitare gli effetti dell’abrasione dovuta al contatto con l’asfalto. Strofinare contro il manto stradale provoca diverse escoriazioni e nei casi peggiori delle vere e proprie bruciature.

Non a caso i motociclisti usano una tuta di pelle particolarmente doppia: in caso di caduta è meglio una giacca strappata che la propria pelle fatta a brandelli. Le autostrade spesso sono protagoniste di scene epiche ed incredibili, anche se molte di essere sono anche estremamente pericolose. Nella speranza di avere guidatori che sulle strade rispettino sempre al meglio le regole sappiamo benissimo che non sarà il primo e neanche l’ultimo.